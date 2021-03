"Die Tribute von Panem": Was bedeutet DIESES Zeichen?

Als Hauptcharakter Katniss im ersten Teil von „Die Tribute von Panem“ anstelle ihrer Schwester an den „Hungerspielen“ teilnimmt, die für die meisten Teilnehmer*innen tödlich enden, machen die anderen eine Geste, die sie verwirrt: das Dreifinger-Zeichen. Immer öfter sieht man dieses Zeichen auch im realen Leben. Doch was bedeutet es eigentlich? Wir haben uns das mal genauer angeschaut.

Was das Zeichen in den Büchern und Filmen bedeutet

Als Katniss abgeführt wird, um bei den gladiatorenartigen Spielen mitzumachen, strecken ihr die Menschen des Distrikts 12 das Dreifinger-Zeichen entgegen. Im Buch ist Katniss über diese eher seltene Geste verwirrt: „Es ist ein altes und selten genutztes Zeichen [vom Disktrikt 12], manchmal zu sehen auf Beerdigungen. Es bedeutet ‚Danke', es bedeutet Bewunderung, es sagt ‚Lebewohl‘ zu einer Person, die du liebst.“ Im Laufe des ersten Teils nutzt Katniss diese Geste, um von Rue Abschied zu nehmen, einer jungen Teilnehmerin, die bei den „Hungerspielen“ getötet wird. Das führt zu einem Massenaufstand von Distrikt 11 (Rues Distrikt) nachdem die Menschen dort die Geste wiederholten.

Im zweiten Teil, „Die Tribute von Panem – Gefährliche Liebe“ hat das Zeichen dieselben Bedeutungen. Es wird allerdings auch als Zeichen für den Widerstand gegen das Kapitol, die Veranstalter der Hungerspiele, genutzt. Die Autorin Suzanne Collins hat sich übrigens nach eigener Aussage bei dem Zeichen von Gladiatorenkämpfen inspirieren lassen.

Das Dreifinger-Zeichen im echten Leben

Heutzutage wird das Zeichen auch im echten Leben verwendet, meist im Zusammenhang mit Demonstrationen und Protesten gegen das herrschende Regime. Mit der Zeit wurde es ein Zeichen für Demokratie der echten Welt, so wurde es nach dem Coup 2014 in Thailand verwendet, kurzerhand für illegal erklärt, nur um 2020 bei Protesten vor Ort wiederaufzutauchen. Auch in Myanmar wird das Dreifinger-Zeichen als Zeichen des Protests verwendet.