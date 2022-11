Die traurigsten Serien-Momente: The Big Bang Theory – Trennung von Amy und Sheldon

Auch Nerds haben ein großes Herz – das ganz fies brechen 💔 kann! In der 8. Staffel von „The Big Bang Theory“ wird das ziemlich klar, als Amy (Mayim Balik) mit Sheldon (Jim Parsons) Schluss macht. Klar, die beiden hatten ihre Ups und Downs – aber einen Schlussstrich hatten weder die Fans noch Sheldon wirklich erwartet.

Doch dann dieser Videocall, in dem sich Sheldon aussprechen will (mit einem Verlobungsring in der Schublade) – und Amy ihm zuvorkommt: „Mit dir zusammen zu sein ist eine Herausforderung. Das ist nicht leicht, weil ich dich liebe – aber ich brauche Zeit für mich. Bye Sheldon.“ Der Supernerd bleibt still zurück. Allein. Mit seinem Ring… AUTSCH!