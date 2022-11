Die traurigsten Serien-Momente: The Vampire Diaries – Stefans Opfer

Es gibt viele Momente in “The Vampire Diaries“, die Fans einen Kloß in den Hals zaubern. Und so zitterten Zuschauer*innen nicht umsonst vor dem großen Finale der Serie in der achten Staffel. Und so kam, was viele befürchtet hatten: Stefan (Paul Wesley) beschließt zu sterben.

Heldenhaft stoppt er mit seinem selbstlosen Opfer Katherine, das Höllenfeuer – und rettet somit Mystic Falls. Aber: Er opfert sich auch und vor allem für die Liebe zu seinem Bruder Damon (Ian Somerhalder) und Elena (Nina Donrev). Nach 171 Folgen endet die Serie mit dem heroischen Tod der Hauptfigur: Stefan.