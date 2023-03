"Die Ringe der Macht" Dreh: Pferd kippt am Set tot um!

Noch vor den Proben für die Produktion der erfolgreichen Serie "Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" starb am 21. März am Set eines der Pferde an einem Herzstillstand – dies bestätigten Amazon Studios im Rahmen einer Erklärung am gestrigen Sonntagmorgen (26.03.23).

In der Stellungnahme heißt es: "Wir sind zutiefst betrübt, bestätigen zu müssen, dass ein Produktionspferd am 21. März gestorben ist. Der Vorfall ereignete sich am Morgen, als das Pferd vor den Proben trainiert wurde. Der Trainer war nicht im Kostüm und die Dreharbeiten hatten noch nicht begonnen. Sowohl ein Tierarzt als auch ein Vertreter der American Humane Association waren zu diesem Zeitpunkt anwesend. Die unabhängige Nekropsie hat bestätigt, dass das Pferd an Herzversagen gestorben ist." Tierschützer*innen fordern nun Konsequenzen und Änderungen.