Die Liebe des Lebens findet man nicht in der High School

Mit der „Liebe des Lebens“ ist das eh so eine Sache. Da haben uns Disney und Co. teils sehr unrealistische Vorstellungen von Liebe und Beziehungen mit auf den Weg gegeben! Aber die Vorstellung, dass du die „eine“ Person mit 16 findest (und mit ihr zusammenbleibst!) ist wirklich sehr unrealistisch, sorry. Mit 16 verändert sich so viel und so schnell, manche wissen gar nicht, auf welchem Kontinent sie im nächsten Jahr sind! Das alles noch als Paar zu handlen ist superschwierig und – leider – meistens nicht machbar. 😔