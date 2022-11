Sharpay macht keinerlei Entwicklung durch

Das ist vielleicht leider gar nicht immer so unrealistisch, trotzdem fällt Sharpay in der Trilogie ziemlich negativ auf: In jedem neuen Teil nimmt sie erneut die Rolle des Fieslings ein. Warum? Hat sie denn gar nichts gelernt in all den Jahren? Klar, manche Leute sind stur, aber das lässt Sharpay ganz schön eindimensional wirken – und das sind Menschen halt einfach nicht.