High-School ist die Zeit deines Lebens

Zum Glück nicht! Du kennst den Spruch bestimmt auch: „Genieß diese Zeit, sie ist die beste deines Lebens!“ Wie traurig wäre es, wenn das stimmt? Nach der High-School geht’s doch erst richtig los! Universität, Reisen, Jobben, Ausbildung, die großen Freiheiten, die Unabhängigkeit – DARÜBER sollten die Leute Songs singen! 😀 Gerade Menschen, die in der High-School waren, können versichern: So nice war das alles nicht immer! Was danach kommt, DAS wird nice. 😊