Troy war Jahrgangsbester?!

Nicht als Diss gemeint, aber sollen wir wirklich glauben, dass der Schönling, Basketball- UND Musical-Star Troy so ganz nebenbei noch der Jahrgangsbeste war und die Abschlussrede halten darf?! Eigentlich sollte es ja Gabriella machen, aber die konnte nicht, also nahm man den Erstbesten, der in der Nähe war, oder wie war da das Auswahlverfahren? War Taylor nicht besser geeignet für die Rolle?