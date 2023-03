Die Haustiere der Stars: die süßen Bilder!

Demi Lovato hat vor einiger Zeit auf Bora Bora gemacht. Die kleine Südsee-Insel in Französisch-Polynesien ist bekannt für seine bunte und vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Und damit es auch so bleibt, haben Umweltschützer viele Schutzprojekte gestartet, die auch Hand in Hand mit dem Tourismus arbeiten.

So kann man auf Bora Bora sogar mit Schildkröten oder Rochen im Meer schwimmen. Demi Lovato hat das "Turtle Center" auf Bora Bora besucht. Dort werden verletzte Schildkröten aufgenommen und behandelt, bevor sie wieder gesund ins Meer dürfen. Und eine kleine Schildkröte darf sich besonders freuen: Demi Lovato ist jetzt ihr Pate! Aww!