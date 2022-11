Die geilsten Musik-Releases der Woche!

Am Montag haben die Jungs von "Why Don't We" das Lyric-Musikvideo zu ihrem neuen Song "Unbelievable" releast. Total crazy: Im Video sind die fünf Boys einfach komplett nackt zu sehen. "Unbelievable" ist bereits der vierte Song, den Daniel, Zach, Corbyn, Jonah und Jack dieses Jahr veröffentlicht haben!