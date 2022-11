Nach seinem letzten Song "Guadalajara" mit Summer Cem hat Rapper Bausa am heutigen Freitag (24. Mai) seinen neuen Song "Weiß noch nicht wie" gedropped. Am 21. Juni folgt dann sein neues Album "Fieber". Wir sind mega gespannt, was der "Was du Liebe nennst"-Sänger diesmal bereithält!