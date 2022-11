Ed-Sheeran-Fans kommen gerade auf ihre Kosten: Erst vor zwei Wochen erschien sein Song "I Don't Care" mit Justin Bieber und jetzt legt der britische Sänger direkt nach: Am Freitag veröffentlicht er einen weiteren Song aus seinem neuen Album "No.6 Collaborations Project". Der zweite Song "Cross me" entstand gemeinsam mit Chance The Rapper und PnB Rock. Das ganze Album, das an die EP „No.5 Collaborations Project“ von 2011 anknüpft, erscheint am 12. Juli. Juhuu!