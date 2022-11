Die norwegische Popsängerin Astrid S schaffte mit dem Song "Hurts So Good" den internationalen Durchbruch. Jetzt ist die Blondine mit ihrem neuen Song "The First One" am Start, der am Freitag erschienen ist. Auf Instagram verrät die 22-Jährige, dass sie sehr aufgeregt ist und der Song ihr viel bedeutet. Sie beschreibt darin, wie sehr die erste Liebe einen auch nach dem Ende der Beziehung noch beeinflussen kann.