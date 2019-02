Die geheimen Insta-Accounts der Stars

Eigentlich ist es ja ziemlich einfach, die Stars auf Instagram zu finden. Schließlich gilt bei ihnen die Devise: Je mehr Follower und Likes, desto besser. Doch es gibt einige unter ihnen, die noch ein zweites Profil angelegt haben, von dem nur wenige wissen. Hier sind die geheimen Zweit-Accounts eurer Stars!

Cole Sprouse

Der zweite Insta-Account von "Riverdale"-Star Cole Sprouse (26) hat einen ziemlich witzigen Hintergrund: Der Schauspieler postet darauf nämlich alle Leute, die heimlich versuchen, Fotos von ihm zu machen. Doch Cole ist ja nicht von vorgestern - oft kommt er ihnen zuvor! "Möge die schnellere Kamera gewinnen", scherzt er.

Justin Bieber

Obwohl Justin auf dem Insta-Profil seines Alter Egos Skylark Tylark nur vier Bilder gepostet hat, hat er dort satte 203.000 Abonnenten! Was es mit Skylark Tylark genau auf sich hat, erfahrt ihr hier!

Sophie Turner

Die "Game Of Thrones"-Darstellerin Sophie Turner steht voll auf Würstchen. Dieser besonderen Vorliebe hat die 22-Jährige sogar ein eigenes Insta-Profil gewidmet. Immer, wenn sie ein Würstchen verdrückt, wird es vorher angemessen auf Instagram gewürdigt.

Ariana Grande

Dieser Account ist vielleicht einigen von euch schon bekannt: Das von "Piggy Smallz", dem kleinen Schweinchen von Ariana Grande! Regelmäßig beglückt uns die "7 Rings"-Sängerin mit super süßen Schnappschüssen von ihrem kleinen Liebling!

Bella Hadid

Topmodel Bella Hadid (22) hat genau wie Justin Bieber ein Alter Ego. Ihres hört auf den klangvollen Namen Rebekka Harajuku, trägt eine blonde Perrücke und hat eine besondere Vorliebe für Japan,

Bella Thorne

Das zweite Profil von Superstar Bella Thorne (22) heißt "Thatweirdbitchbella" - in der Info steht "My haters love this page". Hier teilt die Schauspielerin hauptsächlich Jokes, die sie lustig findet. Manchmal verarscht sie sich auch selbst... typisch Bella!

