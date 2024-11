"Die Discounter": Alles, was du zu Staffel 4 wissen musst!

Marktleiter Thorsten hat große Träume: Er will endlich befördert werden, steht aber eigentlich immer knapp vor der Kündigung. Darüber hinaus muss er sich regelmäßig seiner strengen Chefin und Beobachterin stellen, die in diesem Laden wirklich nichts durchgehen lässt. Wird er als Filialleiter etwa gefeuert? Parallel brodelt es im Team: Pia würde immer noch gerne die Marktleitung übernehmen, während Titus mit einem Wechsel in die gehobenere, aber auch spießige Eppendorfer Filiale ringt. Das bringt seine Beziehung zu Lia ins Wanken. Chaos, Streit und jede Menge Gefühlschaos sind also vorprogrammiert. Doch trotz aller Konflikte bleibt das Team irgendwie eine Familie, in der jeder auf seine schräge Art dazugehört.

Was denkst du? Würdest du in diesem Chaos-Laden gerne einkaufen gehen oder lieber einen weiten Bogen darum machen?