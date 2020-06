Die BRAVO Top 10 der beliebtesten deutschen Komiker!

Eigentlich war Oliver Pocher schon etwas länger von der Bildfläche verschwunden, seine Witze über Schlagersänger Michael Wendler und seine Laura brachten ihn 2020 jedoch wieder ins Gespräch. Den Hype nutzte Oli, um sich in der Corona-Quarantäne über alles und jeden lustig zu machen. Seine Lieblingsopfer: Influencer. Katja Krasavice machte Pocher deshalb schon eine Ansage. Aber auch mit Loredana musste Oliver Pocher eine Aussprache halten. Der Fame ist also zurück, dafür hat der Komiker jetzt viele Feinde bekommen. Aber so wie wir ihn kennen, wird ihm das ziemlich egal sein.