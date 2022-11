Die besten "Riverdale"-Sprüche: Cheryl Blossom über Herausforderungen

Regel Nummer 1 in "Riverdale": Leg dich nicht mit Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) an, denn du wirst eh verlieren. Zu den besten Eigenschaften ihres Charakters gehört definitiv ihr nie endendes Selbstbewusstsein. Sie kann ein Feuer in sich entfachen, dass alle Menschen um sie herum einschüchtert. Genau für diese Leidenschaft wird sie von Zuschauer*innen extrem geschätzt. Falls euch das nächste Mal jemand herausfordern will, wisst ihr ja, was ihr zu sagen habt.