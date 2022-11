Die besten "Riverdale"-Sprüche: Betty Cooper liebt Beweise

In "Riverdale" wird schon früh deutlich, dass in Betty Cooper (Lili Reinhart) eine kleine Hobby-Ermittlerin steckt. Was sie gar nicht mag: Lügen, Mysterien und Ungerechtigkeiten. Sie ist bekannt dafür so lange nach der Wahrheit zu suchen, bis sie sie findet. Und dieser Ehrgeiz macht ihren Charakter so besonders. Meistens ist sie am Ende auch die Person (oft zusammen mit Jughead), die es schafft zu beweisen, dass die Wahrheit am Ende immer siegen wird.