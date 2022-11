Die besten "Riverdale"-Sprüche: Kevin Keller über Freundschaft

Kevin Keller (Casey Cott) hatte in "Riverdale" oft das Gefühl, dass er sich dafür verteidigen muss, wer er ist, was er macht und wen er liebt. Mit seinem Zitat trifft er den Kern einer Freundschaft ziemlich genau: Freunde sollten einander unterstützen und sie nicht verurteilen. Statt einfach zu kritisieren, hat man nämlich immer die Möglichkeit, jemandem Support und/oder Hilfe anzubieten. Vor allem, wenn man in einer Sache keine persönlichen Erfahrungen gesammelt hat, sollte man davon absehen, jemanden zu maßregeln.