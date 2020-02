1. Wandern mit Freunden

Das ist Abenteuer pur: Bewegung an der frischen Luft und Übernachten in der Natur. Mit den besten Freunden im Schlepptau kann das richtig Laune machen! Fühlt euch mal so richtig frei! Ein Zelt und einen großen Rucksack haben die meisten eh schon zu Hause. Noch ein bisschen Proviant aus dem Kühlschrank der Eltern geschnurrt, robuste Schuhe und bequeme, warme Klamotten an – los geht’s! Wem das Wandern zu anstrengend ist, kann auch einfach mit Freunden im Garten übernachten. Spaß am Wochenende muss definitiv nicht viel kosten!

2. Radtour oder Inline skaten

Ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal dein Rad benutzt oder die mittlerweile eingestaubten Inlane-Skater aus dem Regal geholt? Am Wochenende hast du Zeit, aktiv zu werden und eine kleine Tour zu machen. Egal ob mit dem Rad oder den Inlinern: Spaß macht es auf jeden Fall und wenn du deine Freunde dazu auch überreden kannst, könnt ihr gemeinsam Fun haben. Außerdem habt ihr endlich Zeit, ohne Ablenkung von Schule, Hausaufgaben und Co. zu quatschen und herumzualbern. Es sind eben oft die kleinen Dinge, die nichts kosten und uns super glücklich machen.

3. Fotosession zu Hause

Bau dein Zimmer am Wochenende zu einem kleinen Fotostudio um. Die Wände kannst du easy mit weißen Laken abhängen. Zusätzlich zur Kamera oder dem Smartphone noch ein paar Lampen aus dem Zimmer zusammengewürfelt als Beleuchtung und ein paar Gadgets wie lustige Pappmasken et voila – fertig ist deine eigene Fotobox! Die Schnappschüsse mit deinen Freunden oder Geschwistern werden garantiert bombastisch! Seit kreativ und experimentiert mit Hintergründen, Posen und Setting – das wird super cool! Eine komplett kostenlose Aktivität, auch an verregneten Wochenenden!

4. Stadtfest mit der Clique

Achte mal darauf, wie viele Stadtfeste und Märkte es am Wochenende in deiner Umgebung gibt. Meistens kosten diese Veranstaltungen keinen Eintritt und bieten eine coole Abwechslung zum normalen Stadtbummel. Also pack deine Freunde ein und los geht’s! Online könnt ihr euch vorab über das Programm informieren, denn ziemlich oft gibt es auf Stadtfesten verschiedene Acts und Live-Musik zum abhotten. Und das alles, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Zeit, für die ein oder andere Neuentdeckung! So könnt ihr ohne viel Geld auszugeben, das Beste aus dem Wochenende herausholen!

5. Aufräumen und Geld machen

Nichts wirkt befreiender auf die Seele, als mal so richtig das Zimmer und den Kleiderschrank auszumisten. Nebenher kann man so einiges wiederfinden und sich von Dingen trennen, die man nicht mehr braucht. Eine super Wochenend-Aktivität, wenn das Wetter trüb, die Stimmung im Keller und dein Taschengeld mau ist! Mit der Lieblingsmusik auf den Ohren, geht das Aufräumen noch schneller und macht richtig viel Spaß. Um dein Taschengeld aufzubessern, kannst du die aussortierten Dinge auf Flohmärkten und kostenlosen Apps wie Kleiderkreisel verkaufen. Psst, Aufräumen hilft übrigens auch super gegen Lernstress! Probiert's aus!

