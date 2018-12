Die 25 coolsten Lieder zu Silvester

Was darf bei einer gelungenen Silvester-Party mit euren Freunden und eurer Family auf keinen Fall fehlen? Richtig, der perfekte Sound! Mit diesen Liedern kann euer Abend nur gut werden...

Diese Songs machen euer Silvester perfekt

2018 ist vorbei und hat euch sicher viele tolle Erinnerungen beschert, die ihr so schnell nicht vergessen werdet. Doch jetzt steht 2019 in den Startlöchern und wartet schon mit vielen neuen coolen Erlebnissen, Herausforderungen und emotionalen Momenten auf euch. Das alles zusammen ist ein Grund zum Feiern – und das geht natürlich am besten mit der passenden Musik! Wir haben euch aus aktuellen Hits und echten Klassikern die 25 coolsten Silvester-Tracks zusammengestellt, mit denen ihr euch vom vergangenen Jahr verabschieden und ins neue Jahr hineinstarten könnt!

Dynoro & Gigi D'Agostino - In My Mind Clean Bandit feat. Demi Lovato - Solo Marshmello & Anne-Marie - Friends Loud Luxury feat. Brando – Body Europe – The Final Countdown Katy Perry – Firework Sugababes – New Year Dua Lipa & BLACKPINK - Kiss And Make Up Post Malone - Better Now Nico Santos – Rooftop Marshmello & Bastille – Happier Shawn Mendes - In My Blood Andreas Bourani – Auf Uns Ed Sheeran – Perfect Ariana Grande – Thank U, Next El Profesor - Bella Ciao (Hugel Remix) Olexesh feat. Edin – Magisch Alvaro Soler - La Cintura Frank Sinatra – New York, New York Camila Cabello feat. Young Thug – Havana Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It Katja Krasavice - Sex Tape Jason Derulo feat. French Montana – Tip Toe Pink – Raise Your Glas Calvin Harris feat. Sam Smith – Promises

Wir vom BRAVO-Team wünschen euch viel Spaß beim Feiern und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Tipp: Ein paar von den ultimativen Silvester-Songs findest du auch auf der BRAVO The Hits 2018!

