Deutscher Rapper: Porno bei YouTube!

Das gab es noch nie: Der deutsche Rapper Hustensaft Jüngling dreht einen Porno mit seiner Freundin. Ab nächstem Donnerstag kann jeder das Sex Tape sehen!

Hustensaft Jüngling: Sextape!

Den Rapper Hustensaft Jüngling (21) kennst du vielleicht von seinem Mentor, denn berühmt gemacht hat den 21-Jährigen niemand geringeres als die Wiener Rap-Legende Money Boy (37)! Mittlerweile hat Hustensaft Jüngling, der mit richtigem Namen Ole Finsterbusch heißt, und seit Jahren aktives Mitglied von Money Boys "Glo Up Dinero Gang" ist, sich eine eigene kleine YouTube-Karriere aufgebaut, wenn man das so nennen will… Jetzt setzt der Berliner noch einen drauf! Auf seinem YouTube-Kanal, den er gemeinsam mit Kollege Medikamenten Manfred betreibt, kündigte er Anfang November an: "Wenn ich bis Ende dieser Woche 130.000 Follower auf Instagram habe, werde ich einen Porno drehen!" Mittlerweile hat der Rapper fast 200.000 Follower – also muss er sein Versprechen nun einlösen…

Deutscher Rapper dreht Porno für YouTube

Sein Sex-Partner für das Tape soll seine eigene Freundin sein. Das Mädchen heißt Celina und ist auch immer wieder auf dem YouTube-Channel ihres Freundes zu sehen. Sie scheint selbst voll überzeugt zu sein und stimmt ihrem Freund zu, als er seinen Fans versichert, dass er das Versprechen bald einlösen wird. Celina bekam in den letzten Wochen knapp 30.000 Instagram-Follower dazu – nur wegen der Porno-Ankündigung! Alle scheinen total gespannt zu sein, ob das Paar die Aktion wirklich durchzieht. Und nun scheint es tatsächlich wahr zu werden!

Hustensaft Jüngling: Wann kommt der Porno?

Hustensaft Jüngling kündigte an, dass der Porno am 22. November um 18 Uhr auf YouTube erscheinen wird. Damit das Video nicht gemeldet wird, wird der Rapper es nicht listen, was bedeutet, dass er durch den Upload nicht einmal Geld verdienen wird. Hä? Tja, so wirklich verstehen scheint den 21-Jährigen nicht mal einer seiner Follower. Ob alles nur ein Prank ist, oder Hustensaft und Celina dadurch nur weitere Follower auf ihre Kanäle ziehen wollen, wird sich zeigen. Ende Oktober postete der Rapper jedenfalls ein Insta-Pic mit Celina und schrieb folgenden Text dazu: "Wir beginnen jetzt mit dem Dreh. Montag kommt ein Video auf meinem Youtube Kanal wo ich sage wie es weitergeht, das müsst ihr euch UNBEDINGT anschauen!" Wir sind gespannt… Hier siehst du das Pic:

