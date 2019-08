Der berühmteste YouTuber der Welt hat geheiratet! 💍

Größter YouTuber der Welt heiratet!

Er kommt aus Schweden, hat 99 Millionen Abonnenten und ist damit der erfolgreichste und berühmste YouTuber der Welt: PewDiePie, alias Felix Kjellberg. Jetzt hat er seine langjährige Freundin, die Italienerin Marzia, geheiratet! Und nein – diesmal ist es keine Fake-Hochzeit unter YouTubern, versprochen! Felix und seine frisch angetraute Frau Marzia Bisognin posteten jetzt nämlich zuckersüße Fotos von ihrer Traum-Hochzeit bei Instagram. Er schrieb eine zuckersüße Liebeserklärung an sie: "Ich habe solch ein Glück, mein Leben mit dieser tollen Frau zu verbringen." Hach … Hier siehst du den Post, den er mit seinen Followern teilte:

PewDiePie & Marzia: Traum-Hochzeit!

Auf Instagram schreibt PewDiePie über seine Hochzeit mit Marzia: "Unsere Hochzeit war der beste Tag jemals! Ich hätte mir wirklich keine schönere Hochzeit wünschen können. Alles war perfekt und ich bin einfach so happy." Aww! Zudem dankte er allen Gästen fürs Kommen und kündigte an, bald noch mehr Fotos vom schönsten Tag in seinem Leben zu posten. Schon seit über acht Jahren sind Marzia und YouTube-Star PewDiePie ein Paar. Nachdem sie schon in Italien, Schweden und anderen Ländern Immobilien hatten, wohnen sie momenten gemeinsam in Brighton in England. Wo die Hochzeit des Traumpaars stattfand, weiß aber niemand. Übrigens: PewDiePies Kollegin Dagi Bee heiratete ihren Eugen auf der spanischen Insel Ibiza! Hier kannst du mehr darüber lesen, wie sie deshalb ihre Fans zu Tränen rührte …

Gönn dir die neue BRAVO für mehr Star-News: