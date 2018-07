Dagi Bee rührt Fans mit emotionalem YouTube-Video zu Tränen

Die Hochzeit von Dagi Bee (23) und Eugen Kazakov (24) ist nun schon fast einen Monat her, doch bisher konnten die Fans nur über einige Fotos einen Einblick in den wichtigsten Tag des jungen Ehepaars gewinnen. Jetzt hat die YouTuberin ein sehr emotionales Video mit dem Titel "Du & Ich = WIR 💗 Unsere Traumhochzeit" veröffentlicht, bei dem sicher ALLE von euch ein paar Tränchen verdrücken müssen.

Dagi Bee und Eugen - Fans dürfen Hochzeit miterleben

Dagi Bees neues YouTube-Video bedeutet neun Minuten lang Gänsehaut-Alarm. Denn die 23-Jährige hat unglaublich viel Liebe in diesen Film gesteckt – deshalb verzeihen es ihr die Fans auch, dass sich die Veröffentlichung des Videos mehrmals verzögert hat. Dagi wollte einfach, dass dieser besondere Clip perfekt wird – und das ist er auch geworden. Als Zuschauer hat man das Gefühl, als wäre man selbst bei der Hochzeit dabei gewesen! Denn man erlebt quasi alle wichtigen Momente dieses Tages mit dem Brautpaar zusammen. Zum ersten Mal sehen die Fans, wie Dagi sich morgens hübsch macht, wie sie ihre Haare gemacht bekommt und sie ihr Kleid anzieht. Wie ihr Papa sie zum Altar bringt und Eugen sein Glück kaum fassen kann, als er seine wunderschöne Braut das erste Mal sieht. Wie sich die beiden das Jawort geben und sich ewige Liebe bis ans Ende ihres Lebens schwören… OMG, wie ist es nur möglich, so viel Gefühl in einem Video zu transportieren?

Das Brautpaar und alle Hochzeitsgäste weinen

Wer jetzt denkt, es könnte gar nicht emotionaler werden, hat weit gefehlt. Denn nach dem Jawort dürfen Freunde und Familie dem frisch verheirateten Paar gratulieren. Und ALLE weinen vor Glück. Egal ob Dagis Eltern, ihre kleine Schwester Leni oder Paola Maria und Sascha Koslowski – niemand kommt gegen seine Gefühle an. Es ist einfach nur schön zu sehen, wie sehr sich alle für Dagi Bee und Eugen freuen. Auch der frisch gebackene Ehemann kann seine Tränen natürlich nicht zurückhalten. Man sieht ihm an, dass er sein Glück kaum fassen kann… einfach nur cute!

Läuten bald die nächsten Hochzeitsglocken?

Nachdem sich alle wieder gefangen haben, sucht sich erst mal jeder seinen Platz in der schicken Location und dann gibt’s leckeres Essen für alle! Saftiges Steak, frische Salate und zum krönenden Abschluss die gigantische Hochzeitstorte! Und natürlich ist auch für jede Menge Spaß gesorgt: Die Gäste tanzen ausgelassen zu Songs von Nico Santos („Rooftop“), lassen gemeinsam mit dem Brautpaar weiße Luftballons in den Himmel steigen, verlagern zu später Stunde die Party in den Pool... und alle strahlen miteinander um die Wette. Und eine durfte sich besonders freuen: Lamiya Slimani, die Schwester von Sami Slimani – denn die fing Dagis Brautstrauß. Und jeder weiß ja ,was das bedeutet ;) Vielleicht läuten also bald zum nächsten Mal die Hochzeitsglocken!

Die Fans von Dagi Bee sind hin und weg von dem Video. "Ich liege hier in meinem Bett, weine und freue mich so unglaublich für euch!! Ales Glück der Welt euch zwei!!!" und "So ein wunderschönes Video viel Glück euch! Das Video hat mich zum weinen gebracht" sind nur zwei von unzähligen Kommentaren unter dem Clip. Wer von euch es noch nicht gesehen hat, sollte es also schleunigst nachholen!

Leute!!! Ab heute gib's die neue BRAVO in eurem Kiosk zu kaufen :) Worauf wartet ihr noch?