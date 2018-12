Demi Lovato: Party nach Entzug

Demi Lovato scheint es nach ihrer Überdosis Ende Juli wieder richtig gutzugehen. Jetzt besuchte die 26-Jährige zusammen mit ihrer neuen Liebe sogar eine Party! Doch keine Angst, die Sängerin hatte keinen erneuten Absturz ;)

Demi Lovato: Offizieller Auftritt mit neuem Freund

Demi Lovato strahlte übers ganze Gesicht, als sie am Wochenende mit ihrem neuen Boyfriend Henry Alexander Levy auf die „Bless It Bag“-Party der Fotografin und Stylistin Bella Baskin erschien. Überglücklich schmiegte sich die hübsche Brünette an den neuen Mann an ihrer Seite und zeigte damit nicht nur allen, wie gut es ihr wieder geht, sondern auch, dass Henry jetzt fest zu ihr gehört!

Demi Lovato podczas Bless It Bag launch party w Beverly Hills - 15 grudnia pic.twitter.com/zshoEWDMZU — Demi Lovato Poland | dlovato.pl (@DLPLMedia) 18. Dezember 2018

Demi Lovato: Feiern für den guten Zweck

Es war der erste offizielle Auftritt der Sängerin, seitdem sie die Entzugsklinik vor einigen Wochen nach erfolgreicher Therapie verlassen hat. Und Demi kam nicht einfach nur, um Spaß zu haben, sondern auch, um etwas Gutes zu tun: Denn es handelte sich um ein Charity-Event und der Erlös der Party soll obdachlosen und bedürftigen Menschen zugutekommen. Unter diesen Umständen kann also niemand etwas dagegen haben, wenn Demi Lovato so kurz nach ihrem Drogenentzug auf eine Party geht. Und die Fans sind überzeugt: Die Sängerin hat das Schlimmste längst überwunden! "Sie sah einfach nur umwerfend aus!", war nur einer von zahllosen begeisterten Twitter-Kommentaren zu Demis strahlendem Auftritt.

Das könnte dich auch interessieren: