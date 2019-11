Demi Lovato & Madison de la Garza

Man hört viel über die Stars, mit denen Demi Lovato flirtet, über ihre Drogenabstürze und die anschließenden Aufenthalte in Entzugskliniken. Über die schönen Dinge in ihrem Leben, wie ihre Familie, wird dabei leider nicht so oft gesprochen. Doch tatsächlich ist die Sängerin mit einer Schauspielerin verwandt, die wir alle als die kleine Juanita Solis (Serien-Tochter von Eva Longoria) aus "Desperate Housewives" kennen. Eigentlich heißt die Madison de la Garza, ist heute schon 17 Jahre alt und die Halbschwester von Demi.👯‍♀️