Demi Lovato: Erster Insta-Post nach Überdosis

Seit 24. Juli hatte Demi Lovato kein Foto mehr von sich auf Instagram gepostet. Denn nur wenige Tage später wurde die Sängerin mit einer Drogenüberdosis in ein Krankenhaus eingeliefert und kämpfte um ihr Leben. Jetzt meldete sich die 26-Jährige endlich zurück!

Demi Lovato: Zurück auf Instagram

Lange wusste niemand, wie es Demi Lovato wirklich geht. Einmal hieß es in den Medien, ihr Zustand sei immer noch kritisch, ein anderes Mal hieß es, es ginge ihr schon deutlich besser. In den letzten Tagen wurde die „Sober“-Sängerin ein paar Mal von Paparazzi fotografiert. Die Bilder zeigen sie außerhalb ihrer Entzugsklinik. Einmal ging sie mit einer Freundin und deren Hund zusammen Gassi und jetzt wurde sie sogar dabei gesehen, wie sie händchenhaltend mit ihrer neuen Flamme, dem Designer Henry Alexander Levy, in einem Restaurant in Los Angeles saß. Eins fiel dabei besonders auf: Demi sah richtig gut und glücklich aus! Und jetzt scheint sie auch endlich dafür bereit zu sein, in ihr „normales“ Leben zurückzukehren! Das bewies die 26-Jährige mit ihrem neusten Insta-Pic.

Fans rasten aus vor Freude

Das Foto, das Demi nun postete, zeigt sie mit einer schwarzen Jeans bekleidet, dazu trägt sie eine lässige Jeansjacke. „Ich bin so dankbar, rechtzeitig zu Hause sein zu können, um zu wählen“, schrieb die Sängerin dazu. Zur Info: Gestern fanden in den USA die Kongresswahlen statt. Neben Demi riefen zahlreiche andere Superstars ihre amerikanischen Fans dazu auf, wählen zu gehen. Darunter auch die „Riverdale“-Darstellerinnen Camila Mendes und Lili Reinhart, oder Popstar Shawn Mendes. Demi Lovato ging mit gutem Beispiel voran und ging selbst zum Wählen – das ist auf ihrem neusten Foto unschwer zu erkennen. Die Fans rasten aus vor Freude über Demis Rückkehr ins Leben. „Willkommen zurück! Ich werde dich für immer lieben!“ und „Ich bin so stolz auf dich!“ sind nur zwei von bislang 190.000 Kommentaren unter dem lang ersehnten "Comeback"-Foto.

