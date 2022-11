Dein Erstes Mal: Alles, was du wissen musst!

Wie bring ich ihn/sie zum Orgasmus?

So ist das bei den Jungs!

Die wenigsten Jungs haben Probleme, beim Ersten Mal zum Höhepunkt zu kommen. Im Gegenteil! Oft kommen sie sogar so schnell, dass sie ihren ersten Sex gar nicht richtig genießen können.

Klappt es trotzdem mal nicht, liegt's meistens daran, dass ein Junge durch Gedanken wie "Mach ich auch alles richtig?" oder "Hat sie auch Spaß dabei?" total abgelenkt ist. Aber keine Panik: Das geht bald vorbei!

So ist das bei den Mädchen!

Die meisten Girls tun sich schwerer mit ihrem Orgasmus. Nur jedes 14. Mädchen erreicht beim Ersten Mal den "Gipfel der Lust".

Die Ursache: Der Kitzler - das Lustzentrum der Frau - liegt außerhalb der Scheide zwischen den Schamlippen. Und dort kommt der Penis beim Geschlechtsverkehr nicht besonders gut hin.

Die Folge: Der Kitzler wird nicht ausreichend stimuliert und das Mädchen kommt dann nicht zum Höhepunkt. So geht's übrigens vielen Frauen - und nicht nur beim Ersten Mal, sondern bei fast jedem Geschlechtsverkehr.

So klappt's: Will ein Girl beim Ersten Mal zum Orgasmus kommen, dann kann sie sich beim Sex zusätzlich mit der Hand am Kitzler streicheln. Oder sie bittet ihren Freund das zu tun. Dann klappt's meistens auch mit dem Orgasmus.

Übrigens: Manche Girls finden's gar nicht enttäuschend, wenn sie keinen Orgasmus erleben. Für sie ist bereits das Erlebnis, mit dem Freund ihre Liebe zu teilen, sehr befriedigend.

Tipp für Mädchen: Ein Orgasmus lässt sich nicht erzwingen. Wer dauernd daran denkt, wann es endlich soweit ist, wird ihn garantiert nicht erleben. Nur dann, wenn alle Gedanken "ausgeschaltet" sind, wenn das Vertrauen groß ist und sie keine Angst hat, kommt ein Girl zum Orgasmus.

