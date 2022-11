Dein Erstes Mal: Alles, was du wissen musst!

Wie sag ich, was ich will?

Klar wär das schön, wenn dir dein Schatz beim Ersten Mal gleich alle sexuellen Wünsche von den Augen abliest. Dann müsstest du ihm nicht sagen, was dich an- oder abtörnt, was du dir wünschst oder was du auf keinen Fall tun möchtest.

Niemand kann Gedanken lesen. Deshalb ist es wichtig, dass du lernst, mit deinem Partner über Sex zu sprechen. Das gehört zur Liebe genauso dazu, wie dein Wissen über Verhütung über Liebespositionen oder die sexuellen Reaktionen deines Körpers.

Mach dir klar: Willst du mit deinem Schatz tollen Sex erleben, dann geht das nur, wenn du dich traust ihm zu sagen und zu zeigen was du dir beim Sex von ihm wünschst. Tust du's nicht, tappt er im Dunkeln. Und wer keine Ahnung hat, was für den anderen gut ist, kann auch kein guter Liebhaber sein.

Hier ein paar Beispiele!

Du möchtest, dass dein Partner beim Einführen des Penis ganz vorsichtig ist, weil du Angst hast, dass es wehtut.

"Ich will mit dir schlafen aber ich hab auch Angst, dass es wehtut. Komm bitte ganz langsam und vorsichtig in mich rein und hör auf, wenn ich Stopp sag."

"Ich hab ein bisschen Schiss, dass es wehtut. Deshalb möchte ich deinen Penis lieber selbst einführen, okay?"

Du hast Lust beim Sex etwas fester zuzustoßen, weil dir das Lust macht, weißt aber nicht, ob das für deinen Schatz okay ist.

Dann werd nach und nach etwas heftiger mit deinen Stößen und sag deiner Partnerin: "Ich find das total geil so! Aber sag mir, wenn's dir zuviel wird!"

Ihr habt beschlossen miteinander zu schlafen aber jetzt, wo's fast soweit ist, kriegst du Angst und willst nicht mehr.

"Sorry, wenn ich jetzt einen Rückzieher mach. Aber ich bin einfach noch nicht soweit. Das liegt nicht an dir."

Du möchtest gern die Stellung wechseln, weil du deinen Schatz so kaum spürst.

"Lass mich doch mal nach oben, dann spür ich dich mehr, okay?"

Oder du sagst: "Ich würd gern mal was ausprobieren, okay?" Und dann dirigierst du deinen Schatz mit sanftem Druck einfach in die neue Position.

Das sind nur einige Beispiele, wie du deinem Partner sagen oder zeigen kannst, was du gerne willst oder nicht willst. Du brauchst dich für deine Wünsche nicht zu schämen. Im Gegenteil: Wenn du dafür sorgst, dass es dir beim Sex gut geht, habt ihr beide mehr davon.

Denk immer daran:

Halt niemals Schmerzen aus, nur um ihm oder ihr einen Gefallen zu tun!

Tu nichts, vor dem du dich ekelst, nur weil du glaubst, dass du es tun musst!

Sag niemals "Ja", wenn deine innere Stimme eigentlich "Nein" meint!

Benutz keine Ausreden, wenn du etwas willst oder nicht willst, sondern bleib bei der Wahrheit! Denn Lügen verletzen den anderen - viel mehr als die Wahrheit.

