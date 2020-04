Daten sich diese beiden TikTok-Stars?

Die TikTok-Größen verbringen viel Zeit miteinander

Einige Zeit waren TikTok-Star und Sänger Jacob Sartorius und "Stranger Things"-Darstellerin Millie Bobby Brown ein Paar. Sie zeigten sich ganz verliebt und posteten süße Couple-Pics mit Liebesbotschaften. Doch dann ging ihre Beziehung plötzlich kaputt... Seitdem hat man bei beiden in Sachen neue Partner nicht sehr viel gehört. In letzter Zeit zeigt sich der Musiker aber sehr häufig mit TikTok-Kollegin Baby Ariel. Kein Wunder, dass die Fans der beiden Künstler da schnell Verdacht schöpften: Die zwei wären ja auch wirklich ein cutes Couple.😍

TikTok-Girl Baby Ariel gibt Beziehungs-Update

Über die App musical.ly, heute TikTok wurde Baby Ariel bekannt. Mittlerweile ist sie auf sämtlichen Social Media-Kanälen ziemlich groß. So hat sie auch auf YouTube über drei Millionen Follower. Während sie auf TikTok wie alle Superstars coole Videos postet, nutzt sie ihre YouTube-Clips auch, um mit ihren Fans zu sprechen. In einem aktuellen ging sie dabei auf einige Fragen ihrer Follower ein. Ganz am Ende dann die Überraschung: Sie gibt eine Antwort auf "Datest du Jacob Sartorius". Wie aus der Pistole geschossen, sagt die TikTok-Queen da: "Nein, wir sind nur Freunde. Wir sind BFFs.". Ob das stimmt oder sie und Jacob ihre Beziehung noch nicht öffentlich machen wollen – wir wissen es nicht. Aber erstmal glauben wir Baby Ariel natürlich und freuen und, dass sie in ihrem TikTok-Kollegen so einen tollen Freund gefunden hat!

