1. Harley Quinn

Warner Bros.

Auffallend schrill, unberechenbar, durchgeknallt und echt cool. Dieses Unikat der Comicwelt ist auf jeden Fall die erste Wahl für Girls, die der Halloween-Hingucker schlechthin auf der Party sein wollen.

2. Joker

Warner Bros.

Zum Start des neuen Kinofilms ist das gruselige Joker-Gesicht jedem bekannt. Boys, die Eindruck schinden wollen kombinieren zu dem typischen Makeup ein rotes oder oranges Sakko als Halloween-Kostüm.

3. Pennywise

Warner Bros.

Es gibt kaum eine Halloween-Party, auf der der in keinster Weise lustige Clown aus dem Roman ES nicht zu finden ist. Unbedingt an den typischen Kragen und die orangen Haare denken!

4. Haus des Geldes Kostüm

Netflix

Der Netflix-Burner setzt sich auch in Sachen Halloween-Kostüm auf die Top-List. Einfach einen roten Overall mit Kapuze und eine Maske geschnappt et voilá – losgegruselt!

5. Maleficent

Disney

Die dunkle Fee beeindruckt in ihrer finsteren Gestalt vor allem durch die großen schwarzen Hörner. Mit ein bisschen Geschick kann man dieses Halloween-Kostüm aus Pappmaschee und schwarzem Panzertape easy selbst nachbasteln.