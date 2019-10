Crazy Kitty

BRAVO/Karin Weber

Das brauchst du:

• Kürbis

• schwarze und weiße Acrylfarbe

• Pinsel

• pinken Filz

• schwarzen und grünen Moosgummi

• Heißkleber

• schwarze Pfeifenputzer

• Schere

• Bleistift

BRAVO/Karin Weber

2. Schneide Ohren, Schnauze und Augen aus dem Filz und dem Moosgummi aus.

3. Die Ohren, Augen und die Schnauze befestigst du mit dem Kleber auf dem Kürbis. Achtung: Drück die Ohren gut fest, sodass sie nicht umklappen.

4. Befestige die Pfeifenputzer mit dem Heißkleber an deiner Kürbis-Katze.

Moldy Mummy

BRAVO/Karin Weber

Du brauchst:

• Kürbis

• weißes Klebeband

• selbstklebende Kulleraugen

BRAVO/Karin Weber

1. Umwickle den Kürbis unregel- mäßig mit dem Klebeband. Lass ein paar Lücken frei.

2. + 3. Kleb' anschließend die Kulleraugen auf eine der freien Stellen.

Freaky Fox

BRAVO/Karin Weber

Du brauchst:

• Kürbis

• orange- und beigefarbenen Filz

• Schere

• schwarzen Edding

• Textilkleber

• Heißkleber

• Bleistift

BRAVO/Karin Weber

2. Mal die Formen von Bauch, Gesicht, Ohren und Schwanz des Fuchses auf den beigefarbenen Filz und schneide alles aus. Schwanz und Ohren schneidest du – etwas größer – auch aus dem orangefarbenen Filz aus.

3. Mit dem Textilkleber klebst du die beigefarbenen Teile auf die entsprechenden orangefarbenen Teile. Mal dem Fuchs mit dem Edding Augen und eine Schnauze auf den Filz.

4. Befestige alles mit Heißkleber am Kürbis.

Harry Potter

BRAVO/Karin Weber

Du brauchst:

• Kürbis

• schwarzen Edding

• selbst- klebende Kulleraugen

BRAVO/Karin Weber

1. Kleb' die Kulleraugen auf den Kürbis.

2. + 3. Mal deinem Pumpkin-Harry mit dem Edding eine Brille und die Narbe auf die Stirn.

Spooky Spider

BRAVO/Karin Weber

Du brauchst:

• Kürbis

• schwarze Wolle

• Hammer

• Nägel

• Plastikspinne

• Klebeband

BRAVO/Karin Weber

2. Schlag die Nägel sternförmig in den Kürbis rein.

3. Umwickle sie mit der Wolle, sodass eine netzartige Struktur entsteht, und binde sie am Ende fest.

4. Nun kann die Plastikspinne in ihr neues Zuhause einziehen (draufkleben).