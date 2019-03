Das denkt Dylan Sprouse über den neuen Film seines Bruders Cole

Was hält wohl Dylan Sprouse von "Five Feet Apart" - dem Film, in dem sein Zwillingsbruder Cole die Hauptrolle spielt?

Dylan Sprouse: "Cole sieht aus wie Spongebob"

Vor wenigen Tagen feierte der Kinofilm „Five Feet Apart“ mit Cole Sprouse in der Hauptrolle Weltpremiere. Nachdem seine Freundin Lili Reinhart sich bereits total ergriffen von der Geschichte rund um zwei schwerkranke Kids zeigte, verriet jetzt auch Coles Zwillingsbruder Dylan Sprouse (26), was er von dem neusten Werk seines Twins hält. Auf Instagram postete Dylan ein paar Schnappschüsse, die ihn in innigen Posen mit seinem talentierten Bruder zeigen. Mal strahlen sie Arm Arm in die Kamera, mal fallen sie sich freudig um den Hals. Diese Pics lassen bereits erahnen, dass Dylan irgendetwas Gutes über seinen Bro zu vermelden hat: „Ich bin sehr stolz auf Cole und seine harte Arbeit an dem Film“, schrieb das erfolgreiche Model. Doch wer die Sprouse-Brüder kennt, der weiß, dass beide nie lange ernst bleiben können. Natürlich konnte Dylan nicht anders, als noch ein Späßchen hinterherzuschicken: „Auch, wenn er gekleidet ist wie Spongebob bei seinem Abschlussball“, scherzte er über Coles Outfit auf dem roten Teppich.

Instagram/dylansprouse

Dylan Sprouse hat im Kino geweint

Aber dann zeigte sich Dylan Sprouse doch noch von seiner emotionalen Seite (wie gewohnt, natürlich nicht ohne Ironie!): „Ich schwöre, ich bin ein harter Kerl und ich habe nicht geheult im Kino. Falls irgendjemand glaubt, mich dabei beobachtet zu haben, muss er sich getäuscht haben“, schrieb der 26-Jährige weiter und fügte hinzu: „Alle Darbietungen in diesem Film sind einfach der Wahnsinn und ihr solltet ihn alle sehen, damit wir bald zusammen weinen können **nicht**! Ich bin glücklich darüber, dass ich Cole zu diesem besnderen Anlass begleiten durfte“, schrieb Dylan.

