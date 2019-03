Dagi Bee: So viel kostet eine Nacht in ihrer Villa in Los Angeles

OMG wie heftig. Dagi Bee und Eugen wohnen gerade in einer super fetten Luxus-Villa in LA ! Doch die hat natürlich ihren Preis...

Dagi Bee: Von einer Luxus-Villa in die nächste

Dagi Bee und ihre Crew sind bereits seit knapp zwei Wochen in Los Angeles. Hauptsächlich, um zu arbeiten. Aber natürlich genießt die 24-Jährige die Zeit in Kalifornien auch total. Und das dürfte ihr auch nicht besonders schwerfallen, denn erstens scheint dort bei angenehmen 20 Grad die Sonne, während wir in Deutschland noch frieren müssen. Und zweitens Leben Dagi und Co. dort in Häusern, die wir sonst nur aus dem Fernsehen kennen: Nachdem sie die ersten Tage bereits in einer krassen Luxus-Villa übernachteten, zogen sie jetzt mit Sack und Pack in das zweite Anwesen inklusive eigenem Kino. Darin enthalten sind unter anderem auch Dagis persönliche Traumküche in Gold und Marmor und „das schönste Badezimmer, das ich jemals gesehen habe“, so die YouTuberin in ihrem neusten Clip. Wow, einfach traumhaft.

Dagi Bee: Diese Superstars lebten vor ihr in der Villa

Immer wieder erwähnt Dagi Bee während ihrer Haus-Tour auch, dass die Vorbesitzer „eine Sängerin und irgendein Quarterback“ gewesen sein sollen. Die Fans brauchten nicht lange, um herauszufinden, um wen es sich dabei handeln muss: Damit können ganz klar nur Sängerin Ciara und ihr Mann Russell Wilson gemeint sein, der ein American-Football-Superstar ist. Kein Wunder also, dass diese beiden sich so eine Villa locker leisten können.

Natürlich waren die Dagi-Fans neugierig, was eine Nacht in diesem Traumhaus wohl kostet. Und ein Girl scheint es sogar herausgefunden zu haben: „1889€ pro Nacht, hab nachgeschaut“, schrieb sie in einem Kommentar unter das Video. Ein ganz schön stolzer Preis!

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: