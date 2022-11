Dagi Bee hatte Corona

Dagi Bee ließ die Corona-News zwar schon vor einigen Wochen in ihrer Insta-Story platzen, aber hat nun nochmals in einer neuen Insta-Story darüber geredet. "Ich hatte Corona, aber habe es nicht mit der Öffentlichkeit geteilt, weil ich keine Panik verbreiten wollte", so Dagi. "Meine Infektion damals verlief zum Glück nicht tragisch. Husten, Schnupfen, 2 Tage Fieber & Schüttelfrost, Geschmacks & Geruchsverlust für 3 Wochen aber nach 2 Wochen wieder negativ", so beschreibt Dagi ihre Corona-Infektion ihrer Community gegenüber.