"Bayern"-Star Joshua Kimmich positiv auf Corona getestet

Joshua Kimmich stand in den letzten Wochen immer wieder im Mittelpunkt von Impf-Debatten, nachdem er sich zögerlich gegenüber der Corona-Impfungen geäußert hatte. Jetzt wurde der ungeimpfte "Bayern"-Star jedoch positiv auf Corona getestet. Nachdem Fußball-Kollege Niklas Süle positiv getestet wurde, musste Joshua Kimmich schon zuvor in häusliche Quarantäne. Mit seinem positiven Corona Ergebnis muss er nun weiterhin in Quarantäne bleiben, bis er einen negativen Nachweis erbringen kann. Hoffentlich erwischt es den Fußball-Star nicht zu hart.