Cro legt Maske ab: Das vermuten die Fans

Früher gehörte er zu den erfolgreichsten Deutsch-Rappern. Mittlerweile wurde er von einigen Kollegen und Kolleginnen wie Capital Bra, Juju und Co. überholt. Trotzdem hat Cro nach wie vor eine große Fan-Base, die gespannt auf neue Musik von ihm hofft. Weil er sein Privatleben schützen möchte, trägt der Künstler ja bekanntermaßen eine Panda-Maske. Doch genau dieses Markenzeichen begräbt er zu dramatischer Hintergrundmusik in einem Clip, den er gerade auf Instagram gepostet hat. Dazu schrieb er in der Caption nur "#restinpeace" (Ruhe in Frieden) und verlinkte sich selbst.

Fans verwirrt: Hört Cro auf?

Da sich Cro selbst bisher nicht weiter zu dem rätselhaften Video geäußert hat, bleibt den Fans nicht viel anderes übrig, als in den Kommentaren ihre Vermutungen zu teilen. Gibt der Deutsch-Rapper damit etwa sein Karriereende bekannt, fragen sich einige Follower und schreiben zum Beispiel: "Okay, wenn er aufhört, ist mein Leben vorbei." oder "Carlo, was tust du denn da OMGGGG 😩". Gleichzeitg liest man aber auch einige Kommentare, die genau vom Gegenteil ausgehen: "Da kommt was ganz großes.", "Keine Maske oder neue Maske" oder "Neues Album?". Wie erwähnt, sind das bisher reine Spekulationen, aber Rapper Cro wird uns hoffenltich ganz bald verraten, was es mit diesem spannenden Clip auf sich hat!

