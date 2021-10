Corona – User fragt auf Twitter: Wie fühlt es sich an, Ungeimpfte auszuschließen?

Impfung als "Eintrittskarte"

Die Regeln werden immer komplizierter für Menschen, die nicht gegen das Corona Virus geimpft sind. Nicht nur, dass vielerorts auf 2G Regeln gesetzt wird – also nur gegen SARS-CoV -2 Geimpfte und von einer Infektion Genesene eingelassen werden. Seit 11. Oktober kosten die Tests Geld, sollten Menschen von der 3G Regel – die auch Getesteten Eintritt gewährt – Gebrauch machen wollen.

AUCH INTERESSANT:

Twitter Frage löst Diskussion aus

Die Frage, ob diese Regeln nicht geimpfte Menschen ausschließen würden, treibt seit Wochen die Gesellschaft um. Nicht nur in Deutschland – sondern auch in anderen Ländern, wo ähnliche Regeln gelten.

Ein Twitter Nutzer aus Kanada, James Waterson (@JanessaWaterson) hat den Finger nun in die Wunde gelegt und fragt in einem Tweet:

„ Hallo geimpfte Menschen. Hier eine ehrliche Frage (da ich eure Entscheidung, sich impfen zu lassen unterstütze), wie fühlt es sich an, wenn ihr euren Impfausweis vorzeigt – wissend, dass damit andere Menschen ausgeschlossen werden? "

Mit seiner Frage zu den Corona Regeln hat Twitter Nutzer James den Finger in die Wunde gelegt! Screenshot Twitter

Mittlerweile haben sich über 10.000 Kommentare auf den Tweet angesammelt. Er wurde über 1.300 mal geliked und fast 9.000 Mal geteilt.

Die Antworten mit den meisten Reaktionen

Wie auch immer es James geschafft hat – tatsächlich hat sich unter dem Post eine relativ vernünftige Unterhaltung und Diskussion entwickelt. Ohne viel Hate oder großen Streit. Auf Twitter tatsächlich eine Seltenheit.

MEHR ZUM THEMA CORONA:

Hier ein Ausschnitt der Unterhaltungen – und Comments mit vielen Reaktionen – zum Corona Impfnachweis, den Regeln und wie sich die Menschen fühlen:

jtgoodchild antwortet:

„Mein Impfnachweis schließt niemanden aus. Die, die sich nicht impfen lassen haben eine Entscheidung getroffen und wissen um die Folgen. Das ist okay für mich.“

Kurt schreibt:

„Leute, die sich nicht impfen lassen, haben sich selbst dazu entschieden, ausgeschlossen zu werden. Mit Freiheiten kommen Rechte, Verantwortung und Konsequenzen.“

Mr. Flick sagt:

„Ich fühle mich gut damit, da es meine Entscheidung ist, mich impfen zu lassen und die Privilegien, die damit einher gehen widerspiegelt. Diejenigen, die sich dagegen entscheiden haben auch eine freie Entscheidung getroffen und kennen die Konsequenzen, die das mit sich bringt. In anderen Worten: Sie schließen sich selbst aus – nicht die Leute, die nach dem Impfnachweis fragen.“

ThomasYRiley äußert sich kritisch:

„Ich war gestern wegen eines Meetings in einem Restaurant… ich musste meine medizinischen Nachweise und Ausweis einem 18-Jährigen zeigen. Klar, dass es das erste und letzte Mal war, dass ich dahin gegangen bin.

Ajax antwortet:

„Hallo ungeimpfte Menschen, ehrliche Frage hier: Wie fühlt es sich an, dass eure Entscheidung euch nicht zu impfen, die Gesundheit meines Kindes gefährdet, das zu jung ist, geimpft zu werden und meine Eltern, die eine Immunkrankheit haben?“

David meint:

„Sieh es mal von der anderen Seite. Mein Impfausweis symbolisiert meine Entscheidung, ein Teil der Gesellschaft zu sein“

TheFauph fragt:

„Hallo Volljährige. Ehrliche Frage hier (da ich eure Entscheidung in Bars zu gehen und Alkohol zu kaufen respektiere), wie fühlt es sich an, wenn ihr euren Ausweis zeigen müsst, um in eine Bar zu kommen – wissend, dass ihr damit andere ausschließt?“

Naledi kommentiert:

„Es fühlt sich gut an. Jeder der möchte, kann sich auch impfen lassen.“

Still Movin Films meint:

„Wenn du keinen Führerschein hast, will ich nicht, dass du auf der Straße fährst. Wenn du nicht geimpft bist, will ich dich nicht in der Nähe haben.“

HopefulDays antwortet:

„Mein Impfausweis schließt niemanden davon aus, in ein Restaurant zu gehen. Dass sie keinen Impfausweis haben, führt dazu! Sie haben das Recht, sich nicht impfen zu lassen. Ich habe das Recht in ein Restaurant zu gehen, das die Regeln so umsetzen darf, wie sie es die Besitzer für richtig halten.“

* Hinweis: Alle Kommentare und Reaktionen wieder zu geben würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Ein noch ausführlicheres Bild der Unterhaltung gibt’s jederzeit auf Twitter selbst. (Link)

Impfregeln in Kanada

Ähnlich wie in Deutschland müssen kanadische Bürger*innen einen Impfnachweis mit sich führen bzw. vorzeigen, wenn sie bestimmte Lokalitäten/Einrichtungen besuchen möchten. Dies gilt wie in Deutschland auch in Kanada unter anderem für Bars, Restaurant oder Fitnessstudios.

Lokal und je nach Provinz unterschiedlich umgesetzt, gelten 3G und/oder 2G Regeln.

Tests müssen auch hier von den Bürger*innen bezahlt werden – sind aber DEUTLICH teurer als in Deutschland. Ein Antigen Schnelltest kostet umgerechnet ab 100 Euro, ein PCR Test ab etwa 200€.

Mit 38 Millionen Einwohner*innen verzeichnet Kanada eine landesweite Inzidenz von 66 (Okt. 2021) und fast 73% der Bevölkerung sind bereits vollständig geimpft.