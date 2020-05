Corona-Krise: Diese Sachen werden immer teurer

Mittlerweile merken wir alle sehr deutlich, inwiefern sich die aktuelle Krise auf unser Leben auswirkt, aber dennoch stellen wir uns manchmal noch die Frage, ob Corona unser Leben in Zukunft noch weitergehender einschränken wird – berechtigterweise! Denn sowohl kleine, als auch größere Veränderungen machen sich langsam immer bemerkbarer. Wer im Supermarkt z.B. ganz genau aufgepasst hat, dem wird aufgefallen sein, dass besonders eine Sache teurer ist, als jede andere: Gemüse! Eine aktuelle Auswertung der Agrarmarkt Informationsgesellschaft hat ergeben, dass die Preise zwischen dem 1. bis zum 19. April bei einigen Gemüsesorten viel höher waren, als noch im letzten Jahr. Zum Vergleich: Für Broccoli müssen wir im Schnitt 62 Prozent mehr zahlen, für die Paprika sind es 46 Prozent und für Kopfsalat sind es immerhin 33 Prozent. Auch der Spargel ist teurer geworden, und zwar um 38 Prozent.

Was ist der Grund für die teuren Preise?

Doch was ist eigentlich der Grund dafür, dass Gemüse teurer geworden ist? Bei saisonalem Gemüse, wie z.B. dem Spargel liegt es daran, dass es durch die Corona-Krise einfach enorme Einschränkungen bei der Ernte gibt. Europa fehlt es an Erntehelfer, die aufgrund der Reisebeschränkungen nicht einreisen dürfen. Das heißt, es wird weniger geerntet, was gleichzeitig bedeutet, dass weniger Produkte verkauft werden können. Doch obwohl ein paar Dinge durch die Krise teurer geworden sind, können wir an anderen Stellen aufatmen. Billiger sind nämlich auch ein paar Sachen geworden, wie z.B. die Mangos um ca. 30 Prozent. JUHU! Bleibt noch abzuwarten, wann die Dinge und die Gemüsepreise wieder normal sind. Bis dahin futtern wir vielleicht einfach ein paar mehr Mangos. Welche Sache wünschst du dir eigentlich nach Corona am meisten? Hier kannst du dafür abstimmen!

