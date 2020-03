Wie schnell verbreitet sich das Coronavirus?

Die ganze Welt hält den Atmen an – Das Coronavirus hat extrem hohe Wellen geschlagen. Tendenz steigend! Wie schnell verbreiten sich diese Viren eigentlich? Vielen Menschen ist das Ausmaß des Virus überhaupt nicht bewusst. Wie schnell sich Bakterien wirklich übertragen können, ist erschreckend und wird in dem YouTube-Video von „Quarks“ anhand eines bildlichen Beispiels noch einmal drastisch verdeutlicht.

Woher kommt das Coronavirus und warum sterben Menschen daran?

In dem YouTube-Video von "Kurzgesagt – In a Nutshell" wird sehr gut verdeutlicht, woher das Coronavirus kommt, wodurch es verursacht wird und warum man im Zweifelsfall auch daran sterben kann. Bitte keine Panik! Für junge Menschen ohne Vorerkrankungen ist das Risiko gering. Welche Leute zur Risikogruppe gehören, könnt ihr hier nachlesen.

Stay @home: Deshalb ist es so wichtig, Zuhause zu bleiben

Eine Sache ist in dieser Zeit besonders wichtig: Die Ausbreitung des Coronavirus so gut es geht zu verlangsamen und nicht weiter auszubreiten. Deshalb heißt es: Zuhause bleiben und die sozialen Kontakte auf das Nötigste zu beschränken.Sogar ganz Hollywood ist wegen Corona schon eingesperrt! In dem kurzen Clip von den „ZDFheute Nachrichten“ wird noch einmal verdeutlicht, weshalb diese Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, unbedingt notwendig sind, um uns alle zu schützen.

Wann wird ein Impfstoff kommen?

Viele Menschen sind im Bezug auf das Coronavirus verunsichert und besonders eine Frage lässt viele nicht los: Wie lange wird es dauern, bis sich alles wieder normalisiert hat und wann wird es ein Gegenmittel oder einen Impfstoff geben? Auf seinem YouTube Channel sammelt „MrWissen2go“ alle Fakten und klärt umfangreich über das Thema „Gegenmittel“ auf.

