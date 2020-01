Lade deine Freunde nach Hause ein, anstatt auszugehen

Sobald man in der Stadt unterwegs ist, gibt man Geld aus. Lade deine Freunde doch lieber mal nach Hause ein! Entweder ihr kocht gemeinsam oder jeder bringt eine Kleinigkeit zu Essen mit und schon ist der Abend günstig, ihr habt gespart und trotzdem gemeinsam Spaß.

DIY-Geschenke - persönlich, anstatt teuer

Ein Geburtstag steht an und du weißt nicht, was du schenken sollst? Anstatt unnötige Dinge teuer einzukaufen kannst du ganz easy etwas basteln oder selbst herstellen. Hübsch dekoriert ist so ein Geschenk nicht nur günstiger, sondern auch viel persönlicher! So stürzt du dich garantiert nicht in die Pleite! Du hast keine Ideen? Wir haben hier einige Inspirationen für DIY-Geschenke für dich …

Die 30-Tage- und 10-Minuten-Regeln

Kurz bevor du etwas kaufst, solltest du in dich gehen und dich selbst fragen, ob du die Sache wirklich unbedingt brauchst. Es hilft definitiv, den Gegenstand 10 Minuten in der Hand zu halten und genau zu überlegen. Wenn es sich um eine etwas teurere Sache handelt, solltest du erst nach 30 Tagen deine Kaufentscheidung fällen. Das Geld für die Dinge, die du nicht brauchst, sparst du so ganz automatisch.

Räume deinen Kleiderschrank auf

Wie oft hast du schon Teile gekauft, die du eigentlich gar nicht anziehst? Wenn du etwas sparen möchtest, solltest du auf jeden Fall erstmal deinen Kleiderschrank aufräumen. Vielleicht kann man kaputte Teile reparieren oder flicken oder auf einem Flohmarkt verkaufen. Ruck zuck ist sogar dein Taschengeld etwas aufgebessert.

Ciao Liefer-Service!

Eine Selfmade-Pizza schmeckt viel besser und ist gar nicht so schwer in der Zubereitung, wie es einem vorkommt. Klar ist es bequemer beim Liefer-Service am Cliquenabend zu bestellen, aber eben auch bedeutend teurer. Probiert doch einfach mal gemeinsam ein cooles Pizza-Rezept aus und werdet so zum Sparfuchs! Diese leckere DIY Pizzatorte wird bei der nächsten Party garantiert der Renner!

