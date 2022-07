Chris und Liam Hemsworth: Streit um "Thor"-Rolle

Marvels "Thor" hat auch IHN gecastet

What?! Jemand anderes als Hollywood-Hottie Chris Hemsworth soll den Marvel-Superhelden "Thor" spielen? Undenkbar, doch fast hätte diese Rolle jemand anderes ergattert. Na ja, wenigstens wäre sie in der Familie geblieben. Einst sprach Chris Hemsworth schon über die Zukunft von "Thor", doch damit hätte wohl niemand gerechnet...

Liam Hemsworth wäre fast "Thor" geworden

In einem Interview plauderte Schauspieler Chris Hemsworth (38) nun gegenüber WIRED pikante Details über das Casting zu "Thor" aus. "Ich habe vor vielen Jahren für Thor vorgesprochen aber habe lange keinen Rückruf bekommen. Mein jüngerer Bruder Liam (32) sprach auch vor und kam sogar unter die letzten fünf", erzählt der Frauenschwarm amüsiert. Er sagt weiter: "Sie fanden ihn großartig aber leider zu jung, und dann haben sie auf mich verwiesen." Streit habe es deswegen wohl keinen gegeben, immerhin konnte er die Rolle dann doch ergattern.



Unglaublich, wie das Schicksal so spielt. Heute wäre jemand anderes in der Rolle des "Thor" wohl undenkbar, aber auch er wird eines Tages einen Nachfolger brauchen…



Aktuell könnt ihr "Thor: Love and Thunder" im Kino sehen! Da spielt sogar der älteste der Hemsworth-Brüder, Luke (41) mit – vielleicht sogar DEN einzig wahren "Thor"? Aber seht selbst!

