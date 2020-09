Chris Evans: “Avengers”-Star postet Penis-Bild in Insta-Story

Marvel-Star postet Penis-Aufnahme auf Instagram

Schauspieler Chris Evans ist auf Instagram ein echter Fail passiert! Der "Captain America"-Darsteller wollte eigentlich nur eine Story mit seinen Fans teilen – wie es alle Stars eben tun. Dabei scheint der 39-Jährige auch ein Penis-Bild aus seiner privaten Foto-Galerie hochgeladen zu haben! Ups, das war sicher keine Absicht! Obwohl Chris Evans das Dick Pic sofort wieder gelöscht hat, waren seine Follower schneller. Kurz darauf machte das Unten-ohne-Pic schon auf Twitter die Runde!

Dick Pic von Chris Evans geht im Netz viral

Chris Evans ist nicht der erste Promi, der auf der Social-Media-Plattform ein Nackt-Foto teilt. Auch andere Stars geben auf Insta schon mal ihre Nacktbilder preis. Der Unterschied: Ganz so freizügig war es bisher noch nicht. ;) Ob das Penis-Bild von dem "Avengers"-Star persönlich stammt oder nicht, weiß man bisher noch nicht. Dem Schauspieler ist das Ganze offenbar so peinlich, dass er sich bisher noch nicht dazu geäußert hat. Seine Filmkollegen finden das dagegen halb so wild. "Bruder, während Trump im Amt ist, gibt es nichts, das du tun könntest, um dich zu blamieren", schreibt "Hulk"-Darsteller Mark Ruffalo. Seine Fans nehmen es ebenfalls gechillt: "Chris, ich wollte dir nur sagen, dass wir dich immer noch lieben und sowas halt passiert!", schreibt ein Insta-User unter sein letztes Bild. Der Star aus den beliebten "Marvel"-Filme ist noch nicht lange auf Instagram aktiv. Vielleicht muss er einfach noch ein bisschen üben ... :) Außerdem freuen sich alle Fans und Follower immer, wenn den Stars peinliche Erlebnisse passieren. Daran merkt man: Das sind halt auch nur Menschen!

