Exklusiv: Die peinlichsten Erlebnisse der Stars

Wir haben alle mal etwas Peinliches erlebt. So auch deine Stars! BRAVO haben sie verraten, was ihnen echt unangenehm war …

Wincent Weiss, LeLi und Co.: Das ist ihnen peinlich!

Im BRAVO-Talk haben uns deine Stars ihre peinlichsten – aber auch witzigsten Erlebnisse verraten. Wir haben für euch mal ihre Storys zusammengetragen. Immer dran denken: Auch Stars sind nicht perfekt ;)

Lisa und Lena

Die TikTok-Twins haben uns im Interview den größten Fail der jeweils Anderen verraten. Lena: „Lena ist mal nicht rechtzeitig aus dem Ski-Lift ausgestiegen. Wir sind ewig hochgefahren und als wir alle ausgestiegen sind, hat sie es nicht gecheckt, ist sitzen geblieben und wieder runtergefahren. Ihr Blick dabei war unvergesslich!“ Lisa: „LOL! Aber als wir mal von der Schule zum Bus gelaufen sind, ist Lena mit den Schuhen in der Treppe hängen geblieben. Sie ist wie ein Stock hingefallen – das sah so lustig aus!“

Jace Norman

Wir haben den Schauspieler gefragt: "Hattest du schon mal eine peinliche Date-Situation?" Daraufhin lachte er und erzählte: "Oh ja, ich dachte einmal, dass ich ein Date habe, nur war die andere Person davon überzeugt, dass es sich um ein ganz normales Treffen handelt. Das war so unangenehm!"

Mario Novembre

Der Stuttgarter Social-Media-Star und Sänger plauderte aus: „Ich mal das Problem, dass die ältere Schwester meiner damaligen Freundin auf mich stand. Da war die Kacke ordentlich am Dampfen“

Wincent Weiss

Der "Feuerwerk"-Star erzählte uns mal von seinem verrücktesten Star-Traum: „Ich habe die Live-DVD von Rammstein angeguckt und bin eingeschlafen. Im Menü lief der Applaus in Dauerschleife. Und so sind Rammstein und deren Fans in meinem Traum aufgetaucht. Überall, wo ich hinging, haben die Fans geklatscht und Rammstein gespielt.“ LOL!

Karol Sevilla

Wir fragten die "Soy Luna"-Darstellerin nach der größten Lüge, die sie je erzählt hat. Ihre Antwort? „Beim ‚Soy Luna’-Casting habe ich behauptet, dass ich Rollschuh fahren kann – das war die Voraussetzung für die Rolle. Dabei konnte ich das überhaupt nicht.“ Haha! In dem Fall war es eine super Entscheidung, zu lügen …

Ruggero Pasquarelli

Von ihrem "Soy Luna"-Kollegen wollten wir wissen, ob er ein Girl schon mal krass verarscht hat. Er sagte: „Es ist lange her, aber ich hatte Stress mit meiner Freundin, und wir waren fast getrennt. Ich habe ihr jedoch verheimlicht, dass ich schon mit einer anderen zusammen bin. Das bereue ich heute sehr!“ Fies! Aber jeder macht mal Fehler …

Jasmine Thompson

Sängerin Jasmine Thompson verriet uns ihr peinlichstes Erlebnis: „Ich habe schon oft die falsche Flagge gepostet. So unangenehm! Letztens wollte ich zum Beispiel die polnische Flagge posten, es war aber eine andere. Manche Fans haben mich dann ganz verwirrt gefragt, ob ich ihr Land wirklich liebe!“

Little Mix

Auch die Mädels der britischen Girl-Band sind schon das ein oder andere Mal ins Fettnäpfchen getreten. Uns verrieten sie ihre größten Social-Media-Fails. Jesy: „Wenn ich jemanden auf Insta ausspioniere, passiert es manchmal, dass ich versehentlich doppelt auf das Bild klicke und ein Like dalasse.“ Perrie: „Wenn ich mich mal vertippe, rasten alle aus. Als ob die immer alles richtig schreiben ...“ Jade: "Oft verbreiten sich online Bilder von uns, wie wir gerade eine krasse Choreo hinlegen und dabei natürlich nicht vorteilhaft aussehen!“ Leigh-Anne: „Oh ja, das ist das Schlimmste!“

Sabrina Carpenter

Wir wollten von der Sängerin wissen, was das Verrückteste ist, das sie vor einem Auftritt tust. Sie sagte: „Vor einer Show singe ich mit meiner Crew ‚Man! I Feel Like A Woman‘ von Shania Twain. Das bringt uns runter – auch wenn uns danach alle peinlich berührt anschauen.“

Julia Michaels

Die Musikerin verriet: „Ich tanze gern wie eine Verrückte – aber ich bin so schlecht. Meine Freunde haben mich also schon oft dabei erwischt, wie ich wie ein Loser abdance ...“

Teesy

Teesy haben wir eine besonders peiniche Frage gestellt: Hast du deine Eltern schon mal beim Sex erwischt? Er meinte: „Ich glaube, ich habe meine Eltern mal gehört, war mir damals aber nicht sicher. Da dachte ich nur: ‚Huuu, was sind denn das für Geräusche?’“

Felix Jaehn

Wir fragten den DJ: Hast du schon mal den Namen einer wichtigen Person vergessen? Seine Antwort: „Nach einer meiner Shows im letzten Sommer war Lost Frequencies dran. Den Tag davor habe ich aber vor Steve Aoki gespielt – und das hatte ich noch im Kopf. Als ich dann den nächsten Act anmoderieren sollte, gröhlte ich: ‚Macht alle mal Krach für Steve ... äääh ... Lost Frequencies!’ Ich habe den Namen einfach für eine Sekunde vergessen.“

Max Giesinger

Wir wollten von dem Sänger wissen: Was war dein größter Kuss-Fail? Er verriet: „Oje, das war sogar bei meinem allerersten Kuss. Ich war damals 11 Jahre alt, sie 14 – aber leider hatte sie so krassen Mundgeruch, dass ich die Aktion danach total bereut habe!“

Enyadres

Der Social Media Star beantwortete uns diese Frage: Was ist das Schlimmste, das dir bei einem Date je passiert ist? Sie sagte: „Mein größter Fail bisher war, dass ich mich vor meinem Schwarm total bekleckert habe, weil ich einen Döner gegessen habe – keine gute Idee!“

Die Lochis

Von Heiko Lochmann wollten wir wissen: Wie hast du früher Küssen gelernt? Seine Antwort: „Ich habe einfach so zum Üben mein Spiegelbild mit Zunge geküsst. Da war ich noch jünger und wollte eben sehen, wie das aussieht ...“ LOL! Von seinem Bruder Roman Lochmann wollten wir wissen, was das Peinlichste war, das er je heimlich vor einem Spiegel getan hast. Er meinte: „Ich habe mit ’ner Bürste immer einen auf Sänger gemacht und vor dem Spiegel performt – als würde ich gerade auf der Bühne stehen ...“

Majoe

Rapper Majoe verriet: „Ich habe mal aus Versehen ein Nacktbild an meinen letzten Kontakt geschickt – und das war der Rapper Kurdo! Der hat mich danach sofort angerufen und sich kaputtgelacht!“

Ali As

Der Rap-Star hat uns erzählt, dass er schon mal einen Korb von einem Star bekommen hat: „Von der Frau von Boris Becker auf Twitter. Die folgt mir immer noch – sie hat auf jeden Fall ein bisschen Bock. (grinst) Aber es kam leider keine Antwort mehr, als ich konkret ein paar Tweets in diese Richtung abschickte und sie fragte, ob wir was trinken gehen wollen ...“

Haha, geil oder? Ist dir schon mal was mega Peinliches passiert? Dann schreib's uns per Instagram-Message! @bravomagazin

