Charlie Sheen hasst "The Big Bang Theory": “Stück Dreck!”

Charlie Sheens Gast-Auftritt in „The Big Bang Theory”

Diese Szene haben „nur“ absolute Fans von „The Big Bang Theory“ im Kopf: In der Folge „Planet Bollywood“ (2. Staffel) feiert Raj (Kunal Nayyar) seinen Erfolg, dass die große US-Zeitschrift People Magazine einen Beitrag über ihn verfassen wird.

Nachdem Raj von Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki) und Howard (Simon Helberg) wegen seiner Angeber-Tour allein in der Cheesecake Factory, in der Penny (Kaley Cuoco) arbeitet, sitzen gelassen wird, prostet Raj einem Typen an der Bar zu – der niemand anderes ist als Charlie Sheen himself!

Crossover von „The Big Bang Theory” und “Two And A Half Men”

Was viele nicht wissen: die beiden Super-Serien sind Erfindungen von Serien-Guru Chuck Lorre. „Two And A Half Men“ startete 2003 und lief bis 2015. „The Big Bang Theory” fing 2007 an, hatte ebenfalls 12 Staffeln, die 2019 endeten. Also spielen die beiden Serien-Geschichten im gleichen „Universum“?

Tatsächlich ist das nicht der Fall, wie mehrmals bestätigt wurde – ABER: In der Serien-Realität von „The Big Bang Theory“ gibt es „Two And A Half Men“ als Serie und Charlie Sheen ist in der Welt von Sheldon und Co. ein Star. Umso verblüffter ist Raj, als er in der Cheesecake Factory plötzlich Charlie Sheen vor sich sieht.

Charlie Sheen hasst „The Big Bang Theory”

Trotz seines witzigen Gastauftritts hat Charlie Sheen aber keine guten Worte für die Nerd-Serie übrig! Im Gegenteil! Später gestand der Skandal-Star in einem Interview mit dem britischen Medium The Guardian, dass er die Show hasst und richtig scheiße finden würde!

„ Es tut mir leid, aber ,The Big Bang Theory‘ ist ein Haufen Dreck “, so Sheen im Interview, „ Es ist eine total dumme Serie! Sie ist richtig langweilig und handelt von langweiligen Figuren “. Aua!

Womit hat "The Big Bang Theory" nur diesen Hass verdient? Des Rätsels Lösung liegt in dem vorher erwähnten Serien-Guru Chuck Lorre. Wie bekannt ist, konnten sich Charlie und Lorre nicht ausstehen und der Zwist der beiden führte unter anderem auch zu Sheens Ausstieg aus „Two And A Half Men“.

Und: Charlie war stets davon überzeugt, dass der Erfolg von „The Big Bang Theory“ nur dem Erfolg von „Two And A Half Men“– und am Ende eben Charlie – zu verdanken sei! Erfolg auf seinen Nacken? Das mag Charlie offensichtlich nicht!

Charlie mag aber Jim Parsons & Co.

Obwohl Sheen für die Serie „The Big Bang Theory“ kein gutes Wort übrig hat – die Kolleg*innen wie Jim Parsons & Co. mag der „Two And A Half Men“-Darsteller jedoch.

„ Ich mag sie echt gern – aber ohne Talente wie wir es sind, wäre die Serie absolut nichts wert. Ich bin auf der Seite der Leute – ich weiß ja was sie durchmachen. Mich wundert es, dass sie alle noch normal ticken !“ Charlie nimmt dabei Bezug auf seine Hassfigur Lorre und die nach seinen Aussagen unzumutbare Art der Zusammenarbeit.

Spanend wäre zu wissen, ob Charlie anders denken würde, wenn „The Big Bang Theory“ NICHT von Lorre geschrieben worden wäre…

