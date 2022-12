Charli D'Amelio und Landon Barker: Trennung?

Wer ist der Unbekannte an Charli D'Amelios Seite?

Auf einer Weihnachtsfeier vor wenigen Tagen stand Charli D'Amelio ganz nah neben einem unbekannten Jungen. Das Internet munkelt nun, wer er ist. Ihr Freund Landon Barker jedenfalls nicht. Ist es nur ein Kumpel von Charli? Das Bild geht jedenfalls gerade viral und Charli D'Amelio hat sich auch schon dazu geäußert. Sie schrieb: "Leute, ich stehe nur neben jemanden. Beruhigt euch." Doch dabei ist es nicht geblieben.

Einige Leute im Netz haben ein weiteres Bild gefunden, was Charli erneut mit dem besagten Unbekannten zeigt. Und auch der Name des jungen Mannes wurde nun herausgefunden. Er heißt Alex Novian. Auf dem zweiten Foto scheinen die beiden noch viel vertrauter miteinander zu sein. Das Bild zeigt Charli und Alex, die beide grinsen, er führt seinen Arm um sie herum, und zwar so, dass seine Hand auf ihrem Bauch liegt. Omg! 😳 Heißt das, dass sich Charli D'Amelio und Landon Barker wirklich getrennt haben?

Wenn Alex nur ein Kumpel von Charli wäre, dann hätte sie das doch in dem Kommentar schreiben können und hätte ihn nicht nur als "jemand" betitelt. Außerdem ist es doch sehr ungewöhnlich, sich von einem Kumpel so berühren zu lassen. Oder was denkst du darüber?

* Affiliate-Link