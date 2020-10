Chany Dakota: Davon handelt "Do You Wanna Be Friends"

Nachdem Chany Dakota bereits im Mai ihre Debüt-Single "Give Me Rainbows" veröffentlicht hat, folgte vergangenen Freitag nun die zweite Single des Social-Media-Stars – und die hat es in sich! Mit "Do You Wanna Be Friends" rechnet die 24-Jährige mit falschen Freunden ab: "Es ist traurig, wie viele Leute schon mit Fake-Friends zutun hatten. Auch ich musste das schon oft erleben und habe oft gelitten. Manche Freunde sieht man auch gar nicht mehr auf meinen Social-Media-Accounts, denn wenn Vertrauen und Loyalität nicht mehr vorhanden sind und ich merke, dass ich nur ausgenutzt werden, macht die Freundschaft für mich keinen Sinn mehr!"

"DYWBF": Echte Influencer-Friends supporten Chany im Video

Gerade wegen dieser Erfahrungen hat sich Chany Dakota für ihr Musik-Video Unterstützung von echten Freunden geholt. Beim Dreh bekam sie bekannten Support: Die TikTok-Stars Nic Kaufmann, Lea aka Looskanal, Lukas White, Model und Influencer Charlie Taylor sowie viele mehr sind extra für den "Do You Wanna Be Friends"-Dreh in den Europapark gekommen, um die Sängerin zu Unterstützen! "Das hat mir unglaublich viel bedeutet, dass meine Freunde mich bei meinem Projekt unterstützt haben. Das hat mir gezeigt, dass es immer noch Leute gibt, auf die man sich verlassen kann."

Chany Dakotas Bruder führte Regie

Einen, auf den sich die "Internat"-Schauspielerin immer verlassen kann, übernahm sogar die Regie: ihr Bruder Joely White! "Ich bin so happy und stolz, dass Joely das Video gedreht hat und bin mega stolz auf ihn, wie gut er das hinbekommen hat", so Chany. Hier könnt ihr euch jetzt selbst von dem Video zu "Do You Wanna Be Friends" überzeugen.

