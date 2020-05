Chany Dakota: Von der Influencerin zur Sängerin

Bibis Beauty Palace, Ivana Santacruz, Shirin David, Katja Krasavice – viele Social-Media-Stars versuchen im Laufe ihrer Karriere, auch musikalisch durchzustarten. Während der Versuch von Bibi mit ihrer Single „How It Is (Wap Bap)“ mächtig nach hinten losging, bewiesen u.a. Shirin und Katja, dass es auch Influencer in der Musikwelt schaffen können. Jetzt will es auch TikTok-Queen Chany Dakota wissen und veröffentlicht ihre erste Single „Give Me Rainbows“.

„Give Me Rainbows“ zeigt Chany Dakota von einer anderen Seite

Am Freitag hat Chany Dakota nun ihre erste Single veröffentlicht. Und wer die „Rainbow Barbie“ kennt, weiß, dass bei ihr immer alles happy und bunt zugeht. Doch mit „Give Me Rainbows“ zeigt sich die sonst so gut gelaunte Chany von ihrer verletzlichen Seite: „Mit diesem Song verarbeite ich meine letzte Beziehung. Ich war so geblendet von meinen Gefühlen, dabei unglücklich und nicht mehr mit mir selbst im Reinen. Wenn es nur regnet, sollte man gehen."

Musik war schon immer der Traum von Chany Dakota

Viele Fragen sich natürlich warum Chany Dakota erst jetzt Musik rausbringt. Das Ende ihrer 3-jährigen Beziehung gab dem Web-Star den Anstoß, ihren Gefühlen musikalisch freien Lauf zu lassen. Denn Musik war Chanys erste Liebe. Schon mit fünf Jahren entdeckte der TikTok-Superstar ihre Begeisterung für das Klavierspielen und wenig später für den Gesang. „Wenn irgendwo ein Klavier in der Nähe war, habe ich so lange daran gesessen, bis die Töne stimmten."

So reagieren die Fans auf den Song

Ist Chany Dakota nun einfach nur eine weitere Influencerin, die mit Musik versucht mehr Reichweite aufzubauen oder hat sie es echt drauf? Wer den Song zum ersten Mal hört, wird tatsächlich überrascht sein: Chany überzeugt mit einer coolen Elektro-Pop-Nummer, die mit deepen Gesang und einer eingängigen Hook überrascht! Und auch bei den Fans kommt der Track super an: Bereits eine Woche vor normalen Release, startete die Sängerin zusammen mit TikTok die #givemerainbows-Challenge. Innerhalb weniger Tage generierte das Hashtag über 90 Millionen Views!

