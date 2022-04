Channing Tatum: "Magic Mike 3"-Dreharbeiten in Gefahr

Channing Tatum: Dreharbeiten zu "Magic Mike 3" laufen

Letztes Jahr ließ Channing Tatum die Bombe platzen: „Magic Mike 3“ ist geplant und er ist wieder dabei. Bislang sind Tatum und Thandiwe Newton die einzigen bestätigten Besetzungsmitglieder – wie es um die „Magic Mike“-Stars Alex Pettyfer, Matthew McConaughey & Co. steht, ist noch nicht bekannt. Auch der Starttermin des dritten und letzten Teils „Magic Mike´s Last Dance“ wurde noch nicht bestätigt – nur, dass die Dreharbeiten derzeit laufen. Und die gestalten sich schwieriger als gedacht…

Erschwerte Dreharbeiten bei „Magic Mike 3“

Wir können es alle kaum abwarten, bis Channing Tatum wieder als Stripper seine Hüllen fallen lässt. Doch während wir geduldig warten, konnten es andere nicht mehr aushalten – und stalkten die Darsteller*innen schon am Set. Der Ort des Geschehens soll in einem WhatsApp-Gruppenchat durchgesickert sein – und so kam es, dass vor einem Tanzstudio plötzlich eine ganze Masse gaffender Frauen versuchte, die vermutlich spärlich bekleideten Muskelpakete beim Drehen zu beobachten. Während sie anfangs noch als leidenschaftliche „Magic Mike“- und Channing Tatum-Fans betrachtet wurden, verschärfte sich die Lage zunehmend.

Im Video: Das machten Channing Tatum, Victoria Beckham & Co. früher

Denn einige der Frauen wollten nicht nur am Set in der Nähe der heißen Stripper sein, sondern diese am liebsten direkt nach Hause begleiten. Das Wissen um den Ort des Tanzstudios und die Verfolgungen der Fans versetzte die Security am Set in Sorge. Die Dreharbeiten gerieten in Gefahr. Schließlich sahen die Verantwortlichen keine andere Möglichkeit, als die Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen und das Studio zu wechseln. Na Gott sei Dank, kann man fast überall tanzen.

