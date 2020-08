Karriere-Tipps über TikTok

Auf dem TikTok-Channel @startupteens findest du ab sofort spannenden Content zu den Themen Karriere, Unternehmertum und Unternehmensgründung sowie Coding. Und der kommt nicht von irgendwem, sondern genau von den Menschen, die es schon geschafft haben und Chef ihrer eigenen Firma sind. In spannenden Videos und Live-Streams teilen einige der erfolgreichsten Gründer/innen wie Lea-Sophie Cramer (Amorelie), Verena Pausder (Digitale Bildung für Alle e.V.), Miriam Wohlfarth (Ratepay), Daniel Krauss (FlixBus), Florian Heinemann (Project A Ventures), oder Marie-Christine Ostermann (Rullko Großeinkauf) ihr Expertenwissen. Und auch Alex Giesecke und Nico Schork von simpleclub sind mit dabei und geben ihre mega hilfreichen Tipps genau wie auf ihrem YouTube-Kanal. In Zusammenarbeit mit TikTok und unter dem Hashtag #LernenMitTikTok sollen der Community so neben Unterhaltung auch noch extrem lehrreiche Inhalte wie Hacks und Tutorials für ihr Leben und ihre Zukunft geboten werden. Richtig cool!

Die #CEOofLife-Challenge

Für alle die schon Videos zur #CEOofLife-Challenge gesehen haben und sich gefragt haben, was das genau ist: Mit ihr startet der TikTok-Kanal von Startup Teens. Unter dem Hashtag haben schon einige der oben genannten Experten ihre Tipps und Tricks gepostet, wie sie als erfolgreiche Unternehmer/innen und Gründer/innen ihre Karriere gestartet haben oder ihren Alltag meistern. Sie sollen all denjenigen helfen, die auch Bock haben ihre eigene Idee umzusetzen und eine Firma zu gründen. Aber natürlich können hier auch andere TikTok-User/innen und Creatoren/innen mitmachen und ihr Wissen mit der Community teilen!

Check' unbedingt die coolen Tipps- und Tricks-Videos zur #CEOofLife-Challenge auf TikTok aus! STARTUP TEENS

Stell Mr. Job deine Karriere-Fragen live auf TikTok

Selbstverständlich besteht das coole Mentoring-Programm auf der Startup Teens-TikTok-Page nicht nur aus normalen Videos. Es wird auch immer wieder Live-Streams geben, wie zum Beispiel am kommenden Montag um 19 Uhr. Mitgründer und Geschäftsführer der Initiative, Hauke Schwiezer, wird der Community dann als Mr. Job Frage und Antwort stehen (z.B. "Was soll ich nach der Schule machen?" oder „Wenn ich eine Idee im Kopf habe – wie komme ich dann weiter?“). Falls du also selbst noch viel mehr darüber erfahren willst, wie man es auch als Jugendlicher schafft, seinen Traum von einem eigenen Unternehmen in die Tat umzusetzen, solltest du das auf keinen Fall verpassen!

Schon am kommenden Montag erwartet dich der erste Live-Stream rundum alle wichtigen Fragen zu Job und Karriere STARTUP TEENS